‘Soygun’ suçundan aranan Gilgil, Enfield’te tutuklandı

Enfield bölgesinde dün gece 24 yaşındaki İbrahim Gilgil, polis tarafından gözaltına alındı.

3 saat önce
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Enfield bölgesinde dün gece 24 yaşındaki İbrahim Gilgil, polis tarafından gözaltına alındı.

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre İbrahim Gilgil, dün gece Enfield Çeteler Birimi tarafından ‘soygun’ suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. ‘Hırsızlık, mülke zarar verme, uyuşturucu’ gibi 3 farklı suçtan suçlanan Gilgil’in davası Highbury Sulh Mahkemesi’nde görülecek.

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