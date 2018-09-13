TC Büyükelçisi Bilgiç, KKTC Londra Temsilcisi Tuncalı’yı tebrik etti Temsilcisi Zehra Başaran’ın emekliye ayrılmasıyla 1 Eylül itibariyle göreve atanan Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’yı tebrik etti.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Londra’da son dönemde görev yapan Londra Temsilcisi Zehra Başaran’ın emekliye ayrılmasıyla 1 Eylül itibariyle göreve atanan Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’yı tebrik etti.

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği resmi sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, Londra KKTC Temsilcisi Oya Tuncalı ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, “KKTC Temsilcisi Büyükelçi Sayın Oya Tuncalı görevine başladı. Hayırlı olsun diyor, başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

TUNCALI, EYLÜL’DE GÖREVE BAŞLADI

Londra’da 1998 – 2001 yıllarında KKTC Konsolosu olarak görev yapan ve ilk kadın Konsolos olan Oya Tuncalı, Eylül 2018 tarihi itibariyle ikinci defa KKTC Londra Temsilciliği görevini üstlendi.