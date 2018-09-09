Boris Johnson’dan, May’in Brexit planına ‘intihar yeleği’ benzetmesi Daily Mail gazetesine yazdığı makalede Johnson, May'in Brexit müzakerelerine ilişkin planıyla ile ülkesini kesintisiz bir "siyasi şantaja" açık hale getirdiği eleştirisinde bulundu.

İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) stratejisi ile ülkenin anayasası üstüne ‘intihar yeleği’ geçirdiği, ‘bombanın patlayıcısını’ da Brüksel’in eline verdiğini öne sürdü.

Daily Mail gazetesine yazdığı makalede Johnson, May’in Brexit müzakerelerine ilişkin planıyla ile ülkesini kesintisiz bir “siyasi şantaja” açık hale getirdiği eleştirisinde bulundu.

Johnson, 2016’daki referandumda “Brexit kampanyasının yüzü”ydü.

Ancak Brexit sonrası için planlanan ticari yapının İngiltere’yi Avrupa Birliği’nin kolonisi haline getireceğini savunan siyasetçi, Temmuz ayında görevinden istifa etti.

MAY NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

İngiltere, 29 Mart 2019’da AB’den ayrılacak. Ancak Londra ve Brüksel, gelecekte nasıl bir ticari ilişkileri olacağı konusunda henüz anlaşmaya varabilmiş değil.

May hükümeti Temmuz ayında gerçekleşen kabine toplantısında, AB ile müzakerelere ilişkin belli bir strateji konusunda anlaştı.

Bu strateji, yeni göç sistemiyle kişilerin serbest dolaşımının sonlandırılması ve Kuzey İrlanda barış süreci korunurken, İrlanda Cumhuriyeti ile yoğun kontrollü gümrük kontrollerinden kaçınılması gibi maddeler içeriyor.

Ancak bu adımıyla May, bazı Muhafazakarların tepkisini çekti.

Brexit Bakanı David Davis ve ardından Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti. Johnson’ın yerine May’in en büyük destekçilerinden Jeremy Hunt Dışişleri Bakanlığı’na getirildi.

Pazar günü Daily Mail’de yayınlanan makalesinde Johnson, Brexit mükarelerinde şu ana dek hep “Brüksel’in istediğini aldığını” ve bunun “aşağılayıcı” olduğunu yazdı.

Muhazakar Parti’nin bazı öncü isimleri ise Johnson’ın makalesini sertçe eleştirdi.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Johnson’a “kullandığı dile dikkat etmesi” çağrısında bulunurken, Dışişleri Bakanlığı’ndan Alan Duncan, bu yorumları ile Johnson’ın “siyasi sonunu” hazırladığını öne sürdü.

Aynı gazetede, görevdeki Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın da May’e destek çıkan makalesine yer verildi. Hunt ülkesini Başbakan May’e ve Brexit planına destek olmaya çağırdı. (BBCTÜRKÇE)