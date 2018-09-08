Vatandaşlara tavsiye listesi yayınladı İngiliz Hükümeti Brexit sürecinde Avrupa Birliği ile anlaşma sağlanamaması halinde vatandaşlarını ve firmaları yaşanacak belirsiz sürece hazırlamak için bir dizi tavsiye listesi yayınladı.

İngiliz Hükümeti Brexit sürecinde Avrupa Birliği ile anlaşma sağlanamaması halinde vatandaşlarını ve firmaları yaşanacak belirsiz sürece hazırlamak için bir dizi tavsiye listesi yayınladı.

Perşembe günü açıklanan 25 maddelik teknik tavsiye notları İngiliz vatandaşlarına ve fimalarına ilaç stoklarından gümrük işlemlerine karşılaşabilecekleri mevzuat boşlukları karşısında nasıl davranmaları gerektiğini özetliyor.

İngiliz hükümetinin yayınladığı listenin başlıca maddeleri şu şekilde:

– Birleşik Krallık ve AB arasında kartla yapılan ödemelerin işlem masraf ücretleri artabilir

– AB ile ticaret yapanlar yeni gümrük kurallarına hazırlık çalışmalarına başlamalılar. Gümrük işleri için yeni bir yazılım satın almak veya lojistik destek almak gerekebilir

– AB ülkelerinde yaşayan İngiliz vatandaşları Birleşik Krallık bankacılık ve emeklilikservislerlerine erişimleri, AB kurumları aksi yönde önlem almadığı sürece durabilir

– Eczacılar ilaç arzında kesinti yaşamamak için ekstra altı haftalık ilaç stokunda bulunmaları konusunda uyarıldılar

– İngiltere AB içinde test edilmiş yeni ilaçları kabul etmeye devam edecektir

– AB ülkelerinden gelen düşük değerli kargoların katma değer vergisinden muafiyeti ortadan kalkacak

– Sigara paketlerindeki uyarı görselllerinin, telif hakları AB’ye ait olması nedeniyle yenilenmesi gerekmektedir

– İngiltere Nükleer Düzenleme Ofisi tarafından yeni nükleer emniyet kuralları yürürlüğe sokulacaktır. (EURONEWS)