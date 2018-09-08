Kraliyette Yemen çatlağı

Suudi Prensi Ahmed bin Abdülaziz el Suud’un İngiltere’nin başkenti Londra’da Suudi hükümetini protesto eden göstericilerle Yemen’deki savaşa ilişkin yaptığı konuşma ‘ortalığı karıştırdı.’

41 dakika önce
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Suudi Prensi Ahmed bin Abdülaziz el Suud’un İngiltere’nin başkenti Londra’da Suudi hükümetini protesto eden göstericilerle Yemen’deki savaşa ilişkin yaptığı konuşma ‘ortalığı karıştırdı.’

Yemen’deki bombardımana karşı gösteri yapan ve ‘Kahrolsun Suud ailesi’ şeklinde slogan atan kişilerin yanına giderek konuşan Suudi Arabistan Kralı Selman’ın kardeşi Abdülaziz el Suud, “Bütün (Suudi) ailesinin bununla ne ilgisi var. Sadece belirli kişiler sorumlu… Kral ve veliaht prens” sözleriyle tartışma yarattı. Ortadoğu basını, prensin bu sözlerinin Kraliyet ailesi içinde Yemen’e yönelik askeri harekât konusunda ‘çatlak’ bulunduğu yorumunda bulundu. Olayın ardından açıklama yapan Prens Abdülaziz, “Ben, Kral ve Veliaht Prensin devlet konularında sorumlu insanlar olduğunu belirttim. Bu nedenle yaptığım açıklamayı başka bir yönde değerlendirmek mümkün değildir” dedi. Suudi basını, ülke yönetiminde herhangi bir çatlak olmadığını yansıtmak için Prens Abdulaziz el Suud’un Kral Selman’ın elini öptüğü fotoğraflar servis etti. (HÜRRİYET)

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