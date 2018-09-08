İngiltere, İspanya önünde
UEFA Uuslar Ligi’nde İngiltere, ilk maçını bu akşam İspanya ile oynayacak.
UEFA Uuslar Ligi’nde İngiltere, ilk maçını bu akşam İspanya ile oynayacak.
A Ligi 4. Gruba dahil Wembley Stadı’ndaki karşılaşma saat 19.45’te başlayacak ve Sky TV kanalından yayınlanacak.
B Ligi 3.grup maçında ise Kuzey İrlanda evinde Bosna Hersek’I ağırlayacak. Maçın başlama saati 14.00.
UEFA Uluslar Ligi’nde dün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:
A Ligi 3.grup: İtalya-Polonya: 1-1
C Ligi 1. Grup: Arnavutluk-İsrail: 1-0
C Ligi 4.grup: Letonya-Sırbistan: 0-1
C Ligi 4.grup: Romanya-Karadağ: 0-0
D Ligi 3.grup: Azarbeycan-Kosova: 0-0
D Ligi 3.grup: Faroe Adaları-Malta: 3-1