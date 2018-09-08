İngiltere, İspanya önünde

UEFA Uuslar Ligi’nde İngiltere, ilk maçını bu akşam İspanya ile oynayacak.

1 saat önce
0 35 Bir dakikadan az

UEFA Uuslar Ligi’nde İngiltere, ilk maçını bu akşam İspanya ile oynayacak.

A Ligi 4. Gruba dahil Wembley Stadı’ndaki karşılaşma saat 19.45’te başlayacak ve Sky TV kanalından yayınlanacak.

B Ligi 3.grup maçında ise Kuzey İrlanda evinde Bosna Hersek’I ağırlayacak. Maçın başlama saati 14.00.

UEFA Uluslar Ligi’nde dün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

A Ligi 3.grup: İtalya-Polonya: 1-1

C Ligi 1. Grup: Arnavutluk-İsrail: 1-0

C Ligi 4.grup: Letonya-Sırbistan: 0-1

C Ligi 4.grup: Romanya-Karadağ: 0-0

D Ligi 3.grup: Azarbeycan-Kosova: 0-0

D Ligi 3.grup: Faroe Adaları-Malta: 3-1

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 saat önce
30

Türkiye, Rusya’ya kaybetti: 1-2

15 saat önce
246

Johnson, bu kez magazin haberiyle gündeme geldi

16 saat önce
479

Çocuğunun önünde bir anneye ‘cinsel saldırıda’ bulunan adama 6 yıl hapis cezası

17 saat önce
326

British Airways yolcularının banka bilgileri çalındı, şirket özür diledi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin