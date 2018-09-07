Panasonic, İngiltere’yi terk etmeye hazırlanıyor

PANASONİC Brexit’le ilişkili vergi konuları sebebiyle Avrupa’daki yönetim merkezini, bu yılın sonuna kadar İngiltere’den Hollanda’ya taşımaya karar verdi.

Panasonic Brexit’le ilişkili vergi konuları sebebiyle Avrupa’daki yönetim merkezini, bu yılın sonuna kadar İngiltere’den Hollanda’ya taşımaya karar verdi. Japon şirketin bu hamlesi Brexit sebebiyle işletmelerin ileri sürdüğü endişelerin son örneği oldu. Panasonic Avrupa CEO’su Laurent Abadie, yönetim merkezinin Ekim ayı içinde Londra’dan Amsterdam’a taşınacağını belirtti.

Kararın ardında yatan neden ise Brexit sonrası Britanya’nın şirketleri elinde tutmak için vergileri azaltması ve bunun sonucunda Japonya’nın Britanya’ya bir vergi cenneti muamelesi yaparak burada ofisi bulunan şirketlere yeni vergiler çıkarması ihtimali. Japonya bu karara varırsa Panasonic’in Tokyo’da ek vergiler ödemesi gerekebilir.

Abadie Panasonic’in taşınmayı 15 aydır düşündüğünü, insanların ve ürünlerin giriş çıkışında yaşanabilecek sorunların da bu kararda etkili olduğunu belirtti. Londra’daki ofiste bulunan 20-30 kişilik ekibin 10 ila 20 çalışanı Amsterdam’a gönderilecek. Yatırımcı ilişkileri ile ilgilenen ekip ise Londra’da çalışmaya devam edecek.

ENDİŞE DUYAN TEK ŞİRKET PANASONIC DEĞİL

Britanya’nın 2019’un Mart ayında Avrupa Birliği’nden ayrılması bekleniyor. Bu hamlenin ülkedeki ticarete olumsuz etki edeceği ve ülke ekonomisinin sorunlar yaşayacağı yönünde endişeler her geçen gün artıyor. Haziran ayında, Britanya’da 15 bin kişiye istihdam sağlayan uçak üreticisi Airbus, Britanya AB ticaret anlaşmasını iptal ederse ülkeden çekileceğini söyleyerek büyük bir tartışma yaratmıştı.

Megabank MUFG, Nomura Holdings, Daiwa Securities ve Sumitomo Mitsui Finans Grubu gibi bazı Japon şirketler de AB merkezlerini Londra’dan taşıyacaklarını açıkladılar. Şubat ayında Japonya’nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Koji Tsuruoka Brexit yüzünden Birleşik Krallık’ta kalan hiçbir şirketin kar edemeyeceğini söyledi. Tsuruoka “Sadece Japonlar değil, herhangi bir şirket Birleşik Krallık’ta kar edemiyorsa burada çalışmalarına devam edemez. Durum bu kadar net.” şeklinde konuştu. Brexit sonrası Birleşik Krallık’ın AB ile sorunsuz bir ticaret anlaşması yapmaması durumunda Japon şirketlerine yönelik tehlikeler hakkında fikri sorulduğunda ise “Bu hepimiz için büyük risk. Hepimizin bunu aklında bulundurması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

MAY: “BİRLEŞİK KRALLIK DAHA CAZİP OLACAK”

Theresa May ise Japon iş liderleriyle yaptığı konuşmada Brexit ile birlikte Birleşik Krallık’ın Japonya ile serbest ticaret anlaşması yapabileceğini söyledi. May, Nissan, Mitsubishi, Panasonic ve Honda yöneticilerine Brexit’in küçük bir olay olmadığını ve hükumetin modern endüstriyel stratejisinin Birleşik Krallık’ı daha cazip hale getirdiğini söyledi.