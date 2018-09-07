Muharrem Matemi başladı

18 dakika önce
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Aleviler’in Kerbela’da, beraberindekilerle birlikte Emevi Halifesi Yezid tarafından katledilen İmam Hüseyin’i andıkları Muharrem ayı başladı.  7 Eylül Cuma günü başlayan ve 12 gün boyunca sürecek matem oruçları, 23 Eylül’de aşure çorbası yapılıp dağıtılması ile sona erecek.

İngiltere Alevi Kültür Merkezi-Cemevi’nin her yıl düzenlediği ve binlerce kişinin katıldığı Aşure günü etkinliği ise 23 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Britanya Alevi Federasyonu da(BAF) kutsal olan Muharrem ayında, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan Alevilerin Cem ve muhabbetler de, Cemevleri ve Alevi Kültür Merkezleri’nde buluşacağını duyurdu.

Bu yıl Aşure gününün 20 Eylül’de olmasından dolayı, 23 Eylül Pazar günü Woodgreen’de bulunan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevin’de, saat 12.00’de aşure dağıtılacağı duyuruldu.

30 Eylül Pazar günü ise, Enfield’deki Britanya Alevi Federasyonu ve Enfield Alevi Kültür Merkezi’nde aşure paylaşımı yapılacak.

MUHARREM MATEM TARİHLERİ

07 – 09 EYLÜL 2018, MASUM-U PAKLAR ORUCU

10 EYLÜL 2018, FATMA ANA ORUCU

11 EYLÜL 2018, MUHARREM ORUCUNUN BAŞLAMASI

23 EYLÜL 2018, AŞURE

 

 

 

 

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