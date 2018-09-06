Türk genç Tanrıkulu Türkiye’de toprağa verilecek

Tanrıkulu’nun cenazesi İngiltere’deki işlemlerin ardından Türkiye Kahramanmaraş’ta toprağa verilecek.

3 saat önce
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Kuzey Londra’da Tottenham Mezarlığı’nda 3 Eylül Pazartesi günü vurularak öldürülen 22 yaşındaki Türk genci İsmail Tanrıkulu cinayetiyle ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Polis tarafından yapılan açıklamada Tanrıkulu’nun otopsisinin Cuma günü yapılacağı öğrenildi.

Tanrıkulu’nun cenazesi İngiltere’deki işlemlerin ardından Türkiye Kahramanmaraş’ta toprağa verilecek.

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