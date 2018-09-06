Güneydoğu Londra’da yangın: 1 kişi öldü

Güneydoğu Londra'da "şüpheli" bir ev yangında bir kadın öldü ve iki kişi yaralandı.

3 saat önce
0 240 Bir dakikadan az

Güneydoğu Londra’da “şüpheli” bir ev yangında bir kadın öldü ve iki kişi yaralandı.

Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB), Woolwich’teki mülkün üçüncü katında yaklaşık 01.20 sularında meydana gelen yangına 60’dan fazla itfaiyeci müdahale etti.

Metropolitan Polisi, meydana gelen yangın sonrasında 40’lı yaşlarında bir kadının ölü bulunduğunu bildirerek olayla ilgili ‘kundaklama soruşturması’ başlatıldığını açıkladı.

Polis yetkilileri yaptığı açıklamada, yangının “şüpheli olarak ele alındığını” söyledi.

Meydana gelen yangından etkilenen 60’lı yaşlarındaki bir adam ve 50’li yaşlarındaki bir kadın hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamaya göre yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olmadığı kaydedildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 gün önce
426

Dagenham’daki okulda yangın çıktı

3 gün önce
930

Oxford Circus metro istasyonunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

1 hafta önce
183

Canary Wharf’daki şüpheli paketler paniğe neden oldu

1 hafta önce
120

233 yıllık simge bina alevler içinde kaldı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin