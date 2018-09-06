Güneydoğu Londra’da yangın: 1 kişi öldü Güneydoğu Londra'da "şüpheli" bir ev yangında bir kadın öldü ve iki kişi yaralandı.

Güneydoğu Londra’da “şüpheli” bir ev yangında bir kadın öldü ve iki kişi yaralandı.

Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB), Woolwich’teki mülkün üçüncü katında yaklaşık 01.20 sularında meydana gelen yangına 60’dan fazla itfaiyeci müdahale etti.

Metropolitan Polisi, meydana gelen yangın sonrasında 40’lı yaşlarında bir kadının ölü bulunduğunu bildirerek olayla ilgili ‘kundaklama soruşturması’ başlatıldığını açıkladı.

Polis yetkilileri yaptığı açıklamada, yangının “şüpheli olarak ele alındığını” söyledi.

Meydana gelen yangından etkilenen 60’lı yaşlarındaki bir adam ve 50’li yaşlarındaki bir kadın hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamaya göre yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olmadığı kaydedildi.