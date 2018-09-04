Benzin ve dizel otomobil sahiplerinin dikkatine! BENZİNLİ ve dizel otomobillerin Doğu Londra’nın bazı bölümlerine girişlerinin yasaklandı. Kuralları çiğneyen sürücülerin ise 130 pounda kadar para cezasına çarpılacağı duyuruldu.

BENZİNLİ ve dizel otomobillerin Doğu Londra’nın bazı bölümlerine girişlerinin yasaklandı. Kuralları çiğneyen sürücülerin ise 130 pounda kadar para cezasına çarpılacağı duyuruldu.

Hackney ve Islington belediyeleri benzin, dizel ve eski hibrid araçların Hoxton ve Shoreditch’deki dokuz sokağa girmesini yasaklayan bir plan hayatta geçti.

Plan çerçevesinde söz konusu araç yasağı 07.00 – 10.00 ile 17.00 – 22.00 saatleri arasında belirlenen bölgelerde geçerli olacak ve kurallara karşı gelen sürücüler £130’a kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Elektrikli otomobiller, e-bisikletler, yeni hibridler ve hidrojen araçları da dahil olmak üzere ultra düşük emisyonlu araçların yanı sıra, bisikletçiler bu bölgelere erişebileceği söylendi.

Hackney Belediyesinde kabine üyesi olan Feryal Demirci, “Ultra düşük emisyonlu sokakların hava ve gürültü kirliliği düzeyleri azalacaktır, böylece yürüyüş yapmak, okula gitmek ve bisiklet sürmek daha kolay olacaktır. Tüm bölge sakinleri, işyerleri ve çevrim için daha iyi ve güvenli hale getirilecektir. Amacımız, çevremizi temiz tutmaktır ve bu çığır açan yeni planımız, bunu başarmak için atılan ilk adımdır.” şeklinde konuştu.

Hoxton ve Shoreditch’te benzin, dizel ve eski hibrid araçların girmesi yasak olan sokaklar: