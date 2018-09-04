Kraliçe II. Elizabeth’in mücevherleri Türk tasarımcıya emanet

İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, bu yıl 15 Eylül’de gerçekleşecek Londra Moda Haftası kapsamındaki defilesinde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e ait olan üç mücevheri tasarımlarının üzerine taşıyacak.

1 gün önce
0 471 Bir dakikadan az

İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, bu yıl 15 Eylül’de gerçekleşecek Londra Moda Haftası kapsamındaki defilesinde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e ait olan üç mücevheri tasarımlarının üzerine taşıyacak. Kraliyetten özel izinle alınan bu üç değerli mücevher, tarihte ilk kez bir moda tasarımcısına defilesi için emanet edilecek.

Kraliçenin kişisel koleksiyonuna ait olan mücevherler, Zeynep Kartal’ın 2019 İlkbahar/Yaz defilesi için 3 tasarımın üzerinde görücüye çıkacak. Kartal, bu defileyle ilgili olarak “ Her zaman hem ülkem hem de İngiltere arasında bir kültür köprüsü kurmayı amaçladım. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in koleksiyonunda yer alan üç mücevherini tasarımlarımın üzerinde görmek benim için büyük bir mutluluk… Kraliyet tarafında bu özel iznin bir Türk modacıya verilmesinden dolayı mutluluğum ayrıca iki katına çıktı ” dedi.

Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, dünyaca ünlü isimlerden Lady Gaga, Kylie Minogue, Bebe Rexha, Ellie Goulding, Cherly Cole, Tess Daly, Winnie Harlow, Massie Williams, Michelle Keegan ve Lucy Fallon’u giydirmesiyle de tanınıyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

8 saat önce
2.887

Türk genç, adam öldürmek suçundan tutuklandı

16 saat önce
468

Mezarlıktan canlı yayın

17 saat önce
277

Almanya Başbakanı Merkel’den Brexit açıklaması

20 saat önce
200

Fitch, Türkiye ekonomisine dair büyüme tahminlerini düşürdü

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin