Dagenham’daki okulda yangın çıktı

DAGENHAM bölgesinde bulunan Roding ilkokulunda sabaha doğru yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, okulda çıkan yangın sabah 04.50’de tespit edildi ve 07.49’da itfaiye ekibi tarafından yangın kontrol altına alındı.

Metropolitan polisinin yaptığı açıklamaya göre Roding ilkokulunda çıkan yangında kimse yaralanmadı.

Ülkenin en büyük ilkokullarından biri olarak bilinen Roding ilkokulun binasının yarısı ciddi hasar gördüğü kaydedildi.

Roding okulunun öğrencileri yaz tatilin ardından 5 Eylül’de okula geri dönmeyi planlıyordu. Yaklaşık 1300 tane öğrenciye sahip olan okulun iki binası bulunmakta. Biri Hewett sokağında ve diğer, Cannington’da. Yangın ise Hewett sokağında çıkmıştı.

Okul web sitesinde paylaştığı bir demeçte şu açıklamaya yer verdi:

“Hewitt sokağında bulunan tesisimiz 4 ve 5 Eylül kapalı olacak çıkan yangın dolayı. Mailerimiz ve telefonlarımız şu an çalışmıyor. 1-6 sınıfında olan Cannington öğrencileri 5 Eylül’de okula gelmeli.”