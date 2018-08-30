İngiltere’de, 16 yaşın altına enerji içeceği satılmayacak

İngiliz hükümeti, çocukların yüksek kafeinli içecekleri içmesinin yasaklanabileceğini duyurdu.

2 saat önce
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İngiliz hükümeti, çocukların yüksek kafeinli içecekleri içmesinin yasaklanabileceğini duyurdu.

İngiliz hükümeti, sağlık sebebi ile çocukların yüksek kafeinli enerji içeceklerini içmesinin yasaklanabileceğini duyurdu.

Enerji içecekleri ve yüksek kafeinli içeceklerin çocuklarda obezite ve başka sağlık sorunlarına yol açtığını belirten İngiltere Başbakanı Therasa May, bu içeceklerin el altında olmasından dolayı çocukların çok kolay bir şekilde erişebildiğini söyledi.

Yapılan açıklamada, İngiltere’deki gençlerin Avrupa’daki gençlere kıyasla yüzde 50 daha fazla enerji içeceği tükettiği ve bunun sağlıkları açısından tehlikeli olduğu belirtildi.

İngiliz hükümeti henüz içeceklerin yaş sınırını belirlemiş olmasa da bazı perakendeciler şimdiden 16 yaşın altına enerji içeceği satmayacağını açıkladı.

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