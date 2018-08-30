“Sağlık sorunları şiddetlenebilir” ROYAL College of Nursing, Brexit’in Birleşik Krallık'taki hastalara “güvenli ve etkili bakımın sağlanması için bir risk” oluşturduğunu belirtti.

ROYAL College of Nursing, Brexit’in Birleşik Krallık’taki hastalara “güvenli ve etkili bakımın sağlanması için bir risk” oluşturduğunu belirtti.

Sendika, İngiltere’nin önde gelen siyasi parti liderlerine 435 bin üye adına gönderdiği bir mektupla uyarı yaptı ve aynı zamanda tarafların, Brexit için ikinci bir referandum yapılmasını desteklemesini istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan hükümet sözcüsü, Brexit’ten sonra hastaların aynı bakım standartlarını almasını sağlamak için planların mevcut olduğunu söylemişti. İngiltere, 29 Mart 2019’da Avrupa Birliği’nden ayrılacak.

RCN’deki Meclis Başkanı Maria Trewern mektupta, şöyle yazdı:

“Anlaşmasız Brexit’in sağlık ve bakım sistemi üzerindeki etkileri sayısız olacaktır. Brexit süreci güvenilir bir şekilde ele alınmadığı takdirde, toplum sağlığına zarar verebilir, ayrıca üyelerimizin hem kısa hem de uzun vadede hastalarına güvenli ve etkili bakım sağlama becerilerini ciddi şekilde etkileyebilir.”

Ayrıca mektupta, Brexit’in iş gücü sürdürülebilirliği gibi NHS’deki devam eden sorunları şiddetlendirebileceği konusunda da uyarıda bulunuldu.

SÖZCÜ: “HASTALARIN EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ALMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı sözcüsü, AB personelinin “NHS ve sosyal bakım iş gücümüzün hayati bir parçası” olduğunu ve “bu ülkede sağlık ve sosyal bakımın geleceği için önemli bir rol oynayacağını” söyledi ve şöyle ekledi:

“Hiçbir anlaşma yapılmayan Brexit de dahil olmak üzere tüm durumlar için hazırlanıyoruz ve hastaların şimdiki gibi aynı şekilde bakım ve hizmet almaya devam etmelerini sağlayacak acil durum planları hazırlamak için ortaklarla yakın bir şekilde çalıştık.”