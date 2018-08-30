Canary Wharf’daki şüpheli paketler paniğe neden oldu

LONDRA’DA bulunan Canary Wharf Limanı’nda şüpheli paketler panik yarattı.

3 saat önce
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LONDRA’DA bulunan Canary Wharf Limanı’nda şüpheli paketler panik yarattı.

Polis ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre Canary Wharf Limanı’nda 3 şüpheli paket bulundu. Bulunan paketler bomba imha robotları tarafından incelemeye alındı ve bölgedeki insanlar tahliye edildi. Yapılan operasyon sonucunda polis yetkilileri şüpheli paketlerin bomba olmadığını açıklayarak, bölgedeki güvenlik önlemlerini kaldırdı.

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