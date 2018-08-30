Hackney Belediyesi’nden işletmelere destek sözü HACKNEY bölgesindeki bazı Siyah ve Azınlık Etnik (BAME) işletmeleri, kendilerini marjinalleştirilmiş ve belediye tarafından yeterince destek almadıklarını belirtti.

HACKNEY bölgesindeki bazı Siyah ve Azınlık Etnik (BAME) işletmeleri, kendilerini marjinalleştirilmiş ve belediye tarafından yeterince destek almadıklarını belirtti.

Hackney Belediyesi Meclis Üyesi Mete Çoban’ın başkanlık ettiği iş denetim komisyonu, Temmuz ayında 23 tane BAME tüccarlarıyla bir araya geldi. BAME tüccarlarını daha iyi anlamak için Mete Çoban’nın ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleşmişti.

Birçoğu var olduklarını bilmediklerini vurguladı. İlçenin ekonomik büyümesinden tam olarak faydalanmadıklarını ve belediyenin onlarla yeterince iletişim kurmadıklarını söylediler.

Hackney Belediyesi Meclis Üyesi Mete Çoban ise, bu konu hakkında ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek şöyle devam etti:

“İşletmecilerle iletişim kurmamız bizim için çok verimli oldu. Özellikle işletmeciler için çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bunun yanı sıra, bir BAME işletmesi iseniz, belediyenin sunduğu bazı desteklerden haberdar olamayabilirsiniz.

Toplantı bizim için yararlı oldu ve bu işletmecilere büyük bir etki yaratmak için değerlendireceğiz.”