İngiltere Başbakanı May, Afrika turuna çıktı

İngiltere Başbakanı Theresa May ülkesinin Avrupa Birliği’nden çıkmasına aylar kala Brexit sonrası ticaret anlaşmalarını garantilemek için Afrika turuna çıktı.

Son beş yıl içerisinde Afrika turuna çıkan ilk İngiltere Başbakanı olan May’in temasları bir hafta sürecek. Güney Afrika, Nijerya ve Kenya’ya ziyaretler gerçekleştirecek olan May beraberinde kalabalık bir ticaret heyeti ile gidiyor.

AFRİKA İLGİSİZLİKTEN ŞİKAYETÇİ

May Brexit sonrası ülkesinin ihracatını güçlendirmek hedefinde ancak bu ülkelerde bir süredir İngiltere’nin bölgeye yeterli ilgiyi göstermediği eleştirileri bulunuyor. Afrika’ya en son gelen eski başbakan David Cameron da 2013 yılında Nelson Mandela’nın cenazesine katılmıştı.

Türkiye için söylediği sözlerin benzerini Afrika için tekrarlayan May “Refah düzeyi artan, ekonomisi yeşeren ve ticaret yapan bir Afrika hepimizin çıkarınadır” diyerek ülkesinin küresel düzeydeki ortaklıklarını perçinlemek için girişimlerde bulunacak. Ne var ki, ziyaret edeceği ülkelerdeki siyasi durumlar nedeniyle de bu pek kolay olmayacak.

MAY’İN İŞİ ZOR

Güney Afrika’da Jacob Zuma’nın yerine gelen Ramaphosa yabancı yatırım çekmek için çaba sarfediyor ancak bir yandan da ülkede toprak reformu gerçekleştirmek zorunda. Verimli toprakların çoğunluğu halen beyazların elinde olması ülkede ciddi bir sosyolojik ve ekonomik problem teşkil ediliyor. Londra ise bu refromun olabildiği kadar ölçülü ve keyfiyet değil objektf kurallar çerçevesinde hayata geçirilmesini bekliyor.

Nijerya ve Kenya’da ise May Avrupa’ya devam eden göç konusunda daha sert önlemler alınması talep edecek. Özellikle Kenya’yı 30 yıldır ziyaret eden ilk İngiltere başbakanından bu konuda nasihat dinlemek Kenyalıları pek mutlu etmeyecek. May ayrıca her iki ülkede de eşcinsel haklarını gündeme getirme sorumluluğunu taşıyor olacak. Bu durum da eşcinselliğin yasadışı olduğu bu ülkelerde ticari görüşmeler için verimli bir atmosfer yaratmayacak.