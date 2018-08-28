Canary Wharf Limanı’ndaki şüpheli paketler paniğe neden oldu Londra’da bulunan Canary Wharf Limanı’nda şüpheli paketler panik yarattı.

Londra’da bulunan Canary Wharf Limanı’nda şüpheli paketler panik yarattı.

Polis ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre Canary Wharf Limanı’nda 3 şüpheli paket bulundu. Bulunan paketler bomba imha robotları tarafından incelemeye alındı ve bölgedeki insanlar tahliye edildi. Yapılan operasyon sonucunda polis yetkilileri şüpheli paketlerin bomba olmadığını açıklayarak, bölgedeki güvenlik önlemlerini kaldırdı.