İngiltere kendi GPS uydusunu kurmak için çalışmalara başladı

İngiltere uzun bir süredir Avrupa Birliği’nden çıkma müzakereleri yapıyor. Eğer bu gerçekleşirse, AB’nin GPS uydusundan çıkıp kendi GPS sistemine geçecek.

İngiltere’nin uzun bir süredir Avrupa Birliği’nden çıkmak için müzakereler yürüttüğünü biliyoruz. Eğer AB’den çıkış sağlanırsa, İngilizler sivil olarak AB’nin GPS uydusu olan Galileo’dan faydalanabilecekler ancak askeri kullanım için veriler kısıtlanacağı için ülke kendi GPS uydusunu kurma çalışmalarına başlamış durumda.

AB’DEN 1 MİLYAR POUND TALEP EDİLECEK

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nin 10 milyar euro değerindeki Galileo uydu ağında kısıtlamalara maruz kalacağının öğrenilmesinin ardından, maliye bakanı Philip Hammond, ülkenin kendi GPS ağının yapımında harcanması için 100 milyon pound ayırdıklarını açıkladı. Galileo GPS uydusunun normal vatandaşlara navigasyon ve konum olarak hizmet vereceği ancak ülkeye askeri verileri kısıtlı bir şekilde sağlayacağı belirtiliyor.

Galileo uydu sistemine yakın bir GPS uydusunun İngiltere’ye yaklaşık olarak 3 milyar pound maliyeti olacağı ve İngiltere’nin AB’den 1 milyar pound talep edeceği de gelen haberler arasında. İngiltere’nin 29 Mart 2019’da yerel saatle 23.00’a kadar AB ile kalan anlaşmazlıkları çözeceği ve Avrupa Birliği’ni resmen terk edeceği ifade ediliyor.