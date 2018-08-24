İngiliz yatırımcılardan ‘Brexit’ yorumu…

İngiltere hükümeti Brexit ile ilgili beklenmedik durum planının ana hatlarını kamuoyuyla paylaştı. Brexit ile ilgili görüşmeler son dönemde hız kazanırken toplumun farklı kesimleriyle yapılan yeni anketlerde Brexit’in İngiltere ve Birleşik Krallık için iyi bir adım olmayacağı kanısı giderek artmış durumda.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere mali yardım yardımda bulunan Müteşebbis Yatırımları Planı Kurumu (EISA) İngiltere’ye 250 bin sterline katar yatırım yapan iş insanlarını temsil eden 2007 kişiyle geniş çaplı bir anket yaptı. Ankete katılanlara ‘Avrupa Birliği’nden çıkış sonrası kişisel varlıklarının artıp artmayacağıyla’ ilgili sorular yöneltildi. Daha sonra rakamlar ülkede yatırımı olan milyonlarca insana oranlandı.

Anketin sonuçlarına göre ülkede yatırımı olan yaklaşık 13 milyon kişi (%44) Brexit gerçekleşirse mal varlıklarının artmayacağına inandıklarını söyledi. Ankete katılanların yüzde 19’u ise Brexit’in kendilerini daha zengin edeceğini söyledi. Geri kalan yüzde 37 ise kararsız olduğu belirtti. 14.5 milyon yatırımcıysa Brexit müzakereleri başladığından itibaren para ve mal varlıklarının azaldığını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir grup aktivist Brexit’in iyi bir anlaşmayla sonuçlanmaması ihtimaline karşı ilaç stoku yapılmasını protesto etmişti.

Brexit referandumu tarihinin alındığı Şubat 2016’dan bu yana İngiliz Sterlin’i Amerikan Doları karşısında 1,45 oranından 1,29’a geriledi. Haziran 2016’da yapılan Brexit referandumu sonrasıysa Sterlin, Amerikan Doları karşısında son 31 yılın en düşük seviyesine inmişti.

İngiltere’de yapılan son anketler halkın yüzde 54’ünün hükümetin Brexit müzakerelerinde Avrupa Birliği yetkilileriyle iyi bir anlaşma yapamadan birlikten ayrılacağına inandığını gösteriyor. İyi bir anlaşma yapılacağına inananların oranıysa yüzde 20’lere düşmüş durumda. Yaklaşık yüzde 25’lik kesimse bu konuda kararsız durumda.

İngiltere’de Haziran 2016’da düzenlenen referandumda halkın yüzde 51,9’u AB’den ayrılma yönünde, yüzde 48,1’i ise AB üyeliğinin devamı yönünde oy kullanmıştı. İngiltere’nin Mart 2019’da AB üyeliğinden tamamen ayrılması öngörülüyor. Her iki taraf da üyelikten ayrılma koşullarına ilişkin nihai anlaşmaya Ekim ayına kadar varmayı ve daha sonra da hem İngiliz hem de Avrupa parlamentolarında onaya sunmayı umuyor.

İngiltere Brexit Bakanı Dominique Raab’ın geçtiğimiz günlerde Brüksel’de Avrupalı yetkililer ile bir araya gelmesinin ardından Avrupa Birliği adına Brexit müzakerelerini yürüten Michel Barnier müzakerelerin son aşamasına geçildiğini söylemişti. Michel Barnier İngiliz yetkililerle bundan böyle daha sık görüşüleceğini ifade etmişti.