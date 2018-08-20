İngiltere Suriye’ye ayırdığı yardım fonunu kesiyor

2 gün önce
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İngiliz hükümeti Pazar gecesi Suriye’de Esed’e karşı savaşan ayaklanmacılara yaptığı yardım fonlarından bazılarını sonlandıracağını duyurdu.

İngiliz hükümet sözcüsü tarafından Reuters’e gönderilen e-postada, “Sahadaki bazı bölgelerde durum gittikçe kötüleştiğinden, insani yardım dışı bazı programlarımıza desteğimizi azalttık ancak ülkenin güvenlik ve istikrarını geliştirmek için en çok ihtiyacı olanlara hayati yardım vermeye devam edeceğiz” denildi.

Times gazetesinin önceki bir haberinde ise bağımsız bir polis gücü oluşturma girişimi Eylül’den itibaren gündemden çıkarılacakken, yerel meclislere mali yardım gözden geçirilerek muhtemelen mali yılın sonunda bu yardımlar da sona erdirilecek denmişti.

ABD’NİN KARARINI İNGİLTERE TAKİP ETTİ

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Gelişim Bölümü’nün ise Suriye’nin kuzeybatısına yapılan “yardım programlarının” ise “sürdürülemez” olduğunu aktardığı belirtildi.

İngiliz hükümeti 2017-2018 yılında Suriye’de insani programlara 193.85 milyon dolar yardım yapıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ise Amerika’dan yapılan Suriye’ye ayrılan 230 milyon dolarlık yardımın çekileceği haberinin ardından geldi.

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