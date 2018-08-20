Türk moda tasarımcısı İngiltere’de ünlü sunucuyu giydirdi

Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, İngiltere’de rating rekorları kıran TV programı Big Brother’ın başarılı sunucusu Emma Willis’i giydirdi.

İngiltere’nin rating rekorları kıran TV programı Big Brother’ın başarılı sunucusu model Emma Willis, yeni sezonun ilk yayınında kıyafet tercihini Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal’dan yana kullandı.

Kartal’ın imzasını taşıyan Willis’in giydiği tasarım İngiliz basınında geniş bir şekilde yer buldu.

Üç çocuk annesi olan güzel sunucu, Kartal’ın özel olarak tasarladığı smokin yaka detaylı vücudu saran koyu lacivert tulum tasarımıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

42 yaşındaki Willis, program sırasındaki şıklığı, enerjisi ve güzelliğiyle izleyenleri ekran başına kitledi.