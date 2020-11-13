Musk şüpheye düşürdü: 4 kez teste girdim iki pozitif, iki negatif çıktı Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve özel uzay şirketi SpaceX'in sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dört koronavirüs testi yapıldı. Bunlardan ikisi pozitif, diğer ikisi ise negatif çıktı. Sahte bir durum söz konusu" dedi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve özel uzay şirketi SpaceX’in sahibi Elon Musk Koronavirüs testi ile ilgili yaptığı açıklama ile gündemde.

Aynı gün içinde 4 defa COVID-19 testi yaptıran Musk testlerden ikisinin negatif, diğer ikisinin ise pozitif çıktığını belirterek “Son derece sahte bir durum söz konusu” dedi.

“DÜZMECE ŞEYLER DÖNÜYOR”

Sosyal medya hesabından mesajlar paylaşan Musk, “Oldukça düzmece bir şeyler dönüyor. Bugün dört kez Koronavirüs testine girdim. İki testin sonucu negatif, diğer iki testin sonucu ise pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire. BD’nin hızlı antijen testi” dedi.

TESTLERİN GÜVENİRLİLİĞİ SORGULANIYOR

53 milyon takipçisi arasından gelen soruları da yanıtlayan Musk, “Eğer bu benim başıma geliyorsa, başkalarının da başına geliyordur. Farklı laboratuvarlardan PCR testi yaptırıyorum. Sonuçları 24 saat içinde belli olur” ifadelerini kullandı.

Musk belirti gösterip göstermediğine yönelik başka bir soruya ise, “Tipik grip belirtileri. Sıra dışı bir şey olmadı” yanıtını verdi.

Musk’ın bu açıklamaları, testlerin güvenilirliğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.