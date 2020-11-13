Musk şüpheye düşürdü: 4 kez teste girdim iki pozitif, iki negatif çıktı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve özel uzay şirketi SpaceX'in sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dört koronavirüs testi yapıldı. Bunlardan ikisi pozitif, diğer ikisi ise negatif çıktı. Sahte bir durum söz konusu" dedi

2 days önce
0 403 Bir dakikadan az

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve özel uzay şirketi SpaceX’in sahibi Elon Musk Koronavirüs testi ile ilgili yaptığı açıklama ile gündemde.

Aynı gün içinde 4 defa COVID-19 testi yaptıran Musk testlerden ikisinin negatif, diğer ikisinin ise pozitif çıktığını belirterek “Son derece sahte bir durum söz konusu” dedi.

“DÜZMECE ŞEYLER DÖNÜYOR”

Sosyal medya hesabından mesajlar paylaşan Musk, “Oldukça düzmece bir şeyler dönüyor. Bugün dört kez Koronavirüs testine girdim. İki testin sonucu negatif, diğer iki testin sonucu ise pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire. BD’nin hızlı antijen testi” dedi.

TESTLERİN GÜVENİRLİLİĞİ SORGULANIYOR

53 milyon takipçisi arasından gelen soruları da yanıtlayan Musk, “Eğer bu benim başıma geliyorsa, başkalarının da başına geliyordur. Farklı laboratuvarlardan PCR testi yaptırıyorum. Sonuçları 24 saat içinde belli olur” ifadelerini kullandı.

Musk belirti gösterip göstermediğine yönelik başka bir soruya ise, “Tipik grip belirtileri. Sıra dışı bir şey olmadı” yanıtını verdi.

Musk’ın bu açıklamaları, testlerin güvenilirliğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 days önce
146

Rus Sputnik V aşısı Hindistan’a ulaştı

2 days önce
1,243

İngiltere’nin en uzun tedavi gören Covid hastası Ali Sakallıoğlu, 222 gün sonra taburcu oldu

2 days önce
313

Koronavirüs aşısını bulan BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin: Salgını bitireceğinden eminim

2 days önce
912

İngiltere’de günlük vaka sayısı rekor tazeledi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.