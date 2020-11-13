Rus Sputnik V aşısı Hindistan’a ulaştı

2 days önce
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Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin Hindistan’a ulaştığı belirtildi. Hindistan’da aşının klinik testleri gerçekleştirilecek.

New Indian Express’in aktardığına göre, Rus Sputnik V aşısı Hindistan’a ulaştı. Aşıların kamyona yüklendiği anların görüntüleri yayınlandı.

Dr. Reddy’s Laboratories şirketinin temsilcisi aşının ülkeye ulaştığını doğrulayarak, klinik testlerin en kısa zamanda başlayacağını ifade etti.

Basında yer alan diğer bilgilere göre, testlerden sonra edinilen veriler aşının ülkenin vatandaşları için kullanılıp kullanılamayacağına karar vermeyi sağlayacak. Test sonuçları Hindistan için önemli, zira koronavirüs salgınıyla mücadele aşıdan yararlanılıp yararlanılmayacağını belirleyecek.

Şirket Müdürü Erez Israel daha önce Sputnik V aşısının üçüncü aşama testlerinin mayıs ayında bitmesinin planlandığını söylemişti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Hintli Dr. Reddy’s Laboratories ilaç şirketi Sputnik V’nin Hindistan’daki ikinci ve üçüncü aşama klinik testleri için onay almıştı.

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