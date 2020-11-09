DSÖ: Koronavirüs bulaşmış vizonlar beş ülkede daha bulundu

3 hours önce
0 98 Bir dakikadan az

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunun vizonlara bulaşmış olduğu tespit edilen daha 5 ülkenin belirlendiğini bildirdi.

DSÖ’nün sitesinde yayınlanan açıklamada, Covid-19’un vizonlara bulaşmış olduğu tespit edilen daha 5 ülkenin belirlendiği, söz konusu ülkelerin İspanya, İtalya, Hollanda, ABD veİsveç olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Vizonlar hastalığı taşıyan insanlarla temas sonrasında enfekte oldu ifadelerine yer verildi.

Koronavirüsün hem bu türe ait hayvanların arasında, hem de vizonlardan insanlara bulaşabileceği belirtilen açıklamada, aynı zamanda virüsün türler arası hareketinin içinde bir takım genetik değişikliklere neden olduğu vurgulandı.

Daha önce Danimarka’da vizonda mutasyona uğramış koronavirüsün tespit edilmesinin ardından haziran ayından beri vizon bağlantılı 214 koronavirüs vakasının saptandığı açıklanmıştı. Ülke yönetimi, virüsün yeni mutasyonunun daha az antikor üretimine neden olduğundan aşı geliştirme çalışmalarını riske atabileceğini, bu nedenle ülkede bulunduğu tahmin edilen 15 ila 17 milyon vizonun itlaf edileceğini duyurmuştu.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

3 days önce
181

Köpekler, Covid-19 tespit etmede testlere göre daha başarılı

3 days önce
228

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab karantinada

4 days önce
264

Danimarka’da çiftliklerde virüsün mutasyona uğramış türü bulundu

7 days önce
245

Dünyada Covid-19 vaka sayısı 47 milyonu geçti

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.