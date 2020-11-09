Putin, ABD’nin yeni başkanını tebrik etmek için ‘resmi sonuçları’ bekliyor

4 hours önce
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’nin seçilmiş yeni başkanını tebrik etmek için “resmi sonuçları” beklediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in ABD’nin 46. başkanı seçildiği bildirilen Joe Biden’ı neden tebrik etmediğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın, ABD halkının yeni başkan tercihine saygı göstereceğini belirten Peskov, “Sıradaki ABD başkanı ile karşılıklı ilişkilerimizi normalleştirebilmeyi umuyoruz. Ayrıca ikili ilişkilerimizde güvenlik ve istikrara dair çok sayıda konu iki ülke halklarının yanı sıra tüm dünyayı ilgilendiriyor.” diye konuştu.

Putin’in başkan seçildiği bildirilen Biden’ı neden tebrik etmediğine değinen Peskov, “Seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanmasını beklemeyi doğru buluyoruz.” dedi.

Peskov, Putin’in Donald Trump’ı bir önceki seçimin ardından hemen tebrik ettiğinin hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

“Arada bariz bir fark var. ABD’nin mevcut başkanı bildiğiniz üzere seçimlere dair ileride hukuki bir süreç olacağını açıkladı. Dolayısıyla şu anda durum daha farklı.”

Trump, ABD’nin bazı bölgelerinde seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne sürerek çok sayıda dava açacaklarını duyurmuştu.

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