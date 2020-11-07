Azerbaycan ordusu 16 köyü daha işgalden kurtardı

4 hours önce
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, “Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli’nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail’in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı’nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan’ın Beşdeli, Hocalı’nın Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend’in Atagut ve Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan’dır” paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200’den fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’ın işgalinden kurtarmıştı.

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