ISS’in Güneş ve Ay’ın önünden geçtiği anlar görüntülendi

1 hour önce
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ABD’de Kaliforniyalı fotoğrafçı Andrew McCarthy, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) Güneş’in ve Ay’ın önünden geçtiği anları görüntüledi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan fotoğrafçı Andrew McCarthy, birbirinden birkaç gün arayla çektiği fotoğraflarda ISS’in, Güneş’in ve Ay’ın önünde geçtiği anları yakaladı. McCarthy bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde çektiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı. Dünya’dan yaklaşık 250 mil uzaklıkta olan ISS’in her 90 dakikada bir saatte yaklaşık 17 bin mil hızla Dünya’nın yörüngesini tamamladığı ifade edildi.

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