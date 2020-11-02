Rasulayn’da sebze pazarında terör saldırısı: 4 yaralı

9 hours önce
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Suriye’nin kuzeyinde Rasulayn ilçesinde sebze pazarında düzenlenen bombalı saldırıda 1’i ağır 4 sivil yaralandı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçe merkezinde sebze pazarında yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırıda, 1’inin durumu ağır, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar Rasulayn Hastanesine sevk edildi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019’da Barış Pınarı Harekatı’yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad’da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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