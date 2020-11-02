Liverpool, West Ham United’ı 2-1 mağlup etti

9 hours önce
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İngiltere Premier Lig’de Liverpool kendi sahası Anfield Road’da Londra ekibi West Ham United’ı ağırladı.

Maçın 10. dakiaksında konuk ekip Pablo Fornals’ın golüyle 1-0 öne geçti. 42’de Mısırlı yıldız Muhammed Salah, penaltıda skora eşitliği getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise maçın bitimine 5 dakika kala Liverpool’un 45 milyon euroluk yeni transferi genç Portekizli Diogo Jota Kırmızılar’a galibiyeti getiren golü attı.

Bu skorun ardından Liverpool, 16 puana yükselirken West Ham United ise 8 puanda kaldı.

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