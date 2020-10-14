İtalya’da kriz: Böyle devam ederse en fazla 2 ay dayanabiliriz

İtalya’da Doktorlar Sendikası Anaao-Assomed Genel Sekreteri Carlo Palermo, mevcut sayılar ile ülkedeki sağlık sisteminin 5 ay daha direnebileceğini belirterek, “Fransa’da görüldüğü gibi bir artış olursa, sistemimiz buna en fazla 2 ay dayanır” dedi

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 901 yeni vaka tespit edildi. Yeni vakalar ile birlikte toplam vaka sayısı 365 bin 467’ye yükseldi. Ülkede aktif hasta sayısı 87 bin 193 olarak açıklandı. İtalya’da en yüksek vaka sayısı 6 bin 557 ile 21 Mart’ta kaydedilmişti.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 41 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 36 bin 246’ya yükseldi. Ölü sayısı 20 Haziran’dan bu yana ilk kez 40’ı aştı. Son 24 saat içinde 62 kişi daha yoğun bakıma alınırken, İtalya genelinde toplam 514 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

“EN FAZLA 2 AY DAYANABİLİRİZ”

Doktorlar Sendikası Anaao-Assomed Genel Sekreteri Carlo Palermo, yeni vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi. Mevcut sayılar ile ülkedeki sağlık sisteminin 5 ay daha direnebileceğini belirten Palermo, “Şu an için rakamlar kontrol edilebilir düzeyde. Ancak vaka sayısındaki artış Fransa’da görüldüğü gibi bir artışa geçerse sistemimiz buna en fazla 2 ay dayanabilir” dedi.

YENİ TEDBİRLER GETİRİLDİ

İtalyan hükümeti, vaka sayısındaki artış nedeniyle yeni kısıtlama tedbirlerini yürürlüğe koydu. Maske kullanımı ülke genelinde açık alanları da kapsayacak şekilde zorunlu hale getirildi. Açık veya kapalı alanlarda kutlama gibi etkinlikler yasaklandı. Sadece düğün ve cenaze merasimlerine izin verilirken, söz konusu merasimler 30 kişi ile sınırlandırıldı. Okul gezileri ve temas içeren amatör sporlar yasaklandı. Özel mülklerdeki davetlerde ise 6’dan fazla kişinin bulunmaması tavsiye edildi.Başbakan Giuseppe Conte, yeni tedbirler için “Eve polis göndermeyeceğiz ama herkesin sorumlu davranması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

FRANSA’DA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 12 bin 993 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 756 bin 472’ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 87 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılırken, toplam ölü sayısının 32 bin 933’e yükseldiği belirtildi. Son bir haftada 5 bin 689 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 987 kişinin yoğun bakımda olduğu ifade edildi.Öte yandan Fransız basını, hükümetin Paris’te yerel saatle 20.00’den sonra sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini görüştüğünü öne sürdü.

İNGİLTERE’DE 4 AYIN EN YÜKSEK ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI

İngiltere’de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 143 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 4 ayda görülen en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.

ALMANYA’DA 24 SAATTE 5 BİN 132 VAKA

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 5 bin 132 arttığı bildirildi. Bu rakam, nisan ayından bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 334 bin 585’e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 9 bin 677’ye yükseldiği belirtildi.