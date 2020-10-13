Polise arabayla çarpan Aydın Altun suçlu bulundu

Olay yerinde kaçmaya çalışan bir adam, bir polis memuruna aracı ile çarparak, kasten ağır bedensel zarar vermeye teşebbüs etmekten suçlu bulundu.

Aydın Altun, 12 Ekim Pazartesi günü Old Bailey’de ilk görüşmesi gerçekleşti ve 16 Ekim Cuma günü tekrar mahkemeye çıkarılacak.

Tottenham bölgesinde yaşayan 26 yaşındaki genç, yaşamı tehlikeye atma niyetiyle ateşli silah bulundurmaktan suçsuz bulundu.

Altun’un 54 yaşındaki annesi Sultan ve 24 yaşındaki kız kardeşi Hanım Altun, adaletin gidişatını bozmaktan yargılandı ve suçsuz bulundu.

Metropolitan Polis tarafından verilen bilgiye göre, 28 Ekim 2019 Haringey bölgesinin Fairfax yolunda silahlı çatışma raporlarını araştıran polis memurlarının, olay yerinde kurşun delikleri olan boş bir araç buldukları belirtildi.

Bir tanık, siyah bir Mercedes’in olay yerinden ayrıldığını bildirdi.

Met’in Uzman Suç Komutanlığı, silah çatışması ile ilgili soruşturma başlattı. Ertesi gün, 29 Ekim’de memurlar Tottenham High Road’da siyah bir Mercedes gördüğü ve aracı takip ettiği bildirildi. Araba kısmen kaldırıma çekilip durduğunda polis araca doğru yürüdü ve ‘bana ellerini göster’ diye bağırdı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Altun, polis memuruna çarptı. Altun, 30 Ekim 2019’da teslim olduğu belirtildi.

3 şüpheli suça ortak olmakla tutuklandı. Kuzey Londra polis karakollarına götürüldüler ve daha sonra başka hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakıldılar.