Trump virüse karşı etkisi kanıtlanan 3 ilaçla aynı anda tedavi edilen Dünyadaki tek insan

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’a, Regeneron’un antikor kokteyli, remdesivir ve deksametozonun aynı anda uygulandığı tedavinin dünyadaki başka hiç kimseye yapılmadığı ortaya çıktı.

Kovid-19 teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesi’nde tedavi gören Trump, doktorlarının kararının ardından hastaneden taburcu oldu.

Helikopter ile Beyaz Saray’a götürülen ABD Başkanı attığı tweette, “Hastalıktan korkmayın. 20 yıl öncekinden daha iyi hissediyorum!” ifadelerini kullandı. Ancak Trump attığı tweette ölümcül hastalığa yakalanan ABD’lilerin dünyadaki yaklaşık 36 milyon kişinin kendisine uygulanan tedaviye nasıl erişebileceğinden bahsetmedi.

FDA, Regeneron’a henüz kullanım izni vermedi

Trump, cuma günü hastaneye kaldırılmadan önce Regeneron’un deneysel antikor tedavisini aldı. Söz konucu ilacın daha önce 275 hastayı içeren klinik denemesinde vücuttaki koronavirüs seviyesini düşürdüğü ortaya konuldu. Ancak tedavi henüz ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) acil kullanım izni almadı.

Biyoteknoloji şirketi Regeneron, ilacı Trump’ın doktorlarından “kullanım” talebi aldıktan sonra sağladığını söyledi. ABD’li bir sağlık kuruluşu olan Mayo Clinic, çoğu insan için henüz onaylanmamış ilaçlara erişimin uzun ve zorlu bir süreç olabileceğini belirterek, çoğu hastanın karşılaması gereken bir dizi gereksinim olduğunu ve Trump’ın bu izne ihtiyaç duyacak kadar şiddetli bir hastalık geçirmediğini ifade etti.

Ancak Beyaz Saray basın sekreteri ve Trump’ın doktoruna göre ABD Başkanı, Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sadece bir gün sonra terapötik tedaviyi aldı.

‘ABD’liler bu tür bir tedaviye erişemediler’

Epidemiyolog Dr. Seema Yasmin, “Elbette, söz konusu olan ABD Başkanı, tıbbi olarak acil kullanımda izinli olsun ya da olmasın, gerekli görülen her tür destek ona uygulanır. Ancak son birkaç ay içinde pandemiye tepki çok kötü olduğu için ölen (neredeyse) 220 bin Amerikalı var. Ve kesinlikle bu tür bir tedaviye erişemediler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu durum, Trump’ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan yüz binlerce diğer Amerikalıyla karşılaştırdığı tek avantaj değil. Deneysel antikor tedavisine ek olarak, Trump’a virüse karşı etkisi klinik deneylerle kanıtlanan yalnızca iki ilaç olan remdesivir ve deksametazon da verildi.

George Washington Üniversitesi’nde tıp profesörü olan Dr. Jonathan Reiner, “ABD Başkanı, gezegende bu özel ilaç kombinasyonunu alan tek hasta olabilir” dedi. Bir stereoid ilacı olan deksametozon her yerde bulunabilse de, ABD’li ilaç şirketi tarafından üretilen remdesivir, Kovid-19 tedavisi için FDA onayı almadı, ancak kurumdan acil kullanım izni aldı.

Klinik araştırmalar, beş günlük bir remdesivir kürünün bazı hastalarda iyileşme sürelerini hızlandırabildiğini gösterdi. Ancak antiviral ilaç anemi, karaciğer toksisitesi ve böbrek toksisitesi gibi yan etkilere de neden olabilir.

Bununla birlikte remdesivir intavenöz tedavi olarak uygulanıyor. Bu nedenle hastaların tedavi uygulanırken beş gün boyunca hastaneden olması gerekiyor. Ancak Trump’ın doktorları, tedaviyi bitirmek için üç sonra eve gitmesine izin verdi. Doktor Dr. Sean Conley, diğer Amerikalıların evlerinden farklı olarak, Trump’ın “dünya standartlarında tıbbi bakımla çevreleneceği bir kurum içi Beyaz Saray Tıp Birimi’ne sahip olduğunu” söyledi.