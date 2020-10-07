İngiltere’de inanılmaz ceza: Kondom yırtıldı 4 yıl hapis cezası aldı

3 hours önce
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İngiltere’de ilişki sırasında kondomu yırtan Andrew Lewis, partnerinin şikayeti üzerine tecavüzden yargılandı. mahkeme Andrew Lewis’e 4 yıl hapis verdi.

İngiltere’de cinsel ilişki sırasında kondomu yırtan kişi, partnerinin şikayeti üzerine tecavüzden yargılandı. Yaptığı savunma sonrası beraatini talep eden kişiye mahkeme 4 yıl hapis verdi.

İngiltere’de yaşayan 47 yaşındaki tren makinisti Andrew Lewis, bir kadınla kondom kullanmak şartıyla ilişkiye girdi. İlişki sonrasında kadın, yatağın kenarında delici aletler görünce Andrew’in kullandığı kondomu çöpten çıkarıp kontrol etti. Kadın, kondomda Andrew’in kasten açtığı delikleri görünce Andrew hakkında davacı oldu.

Mahkeme Andrew’in kondomu ilişkiye girdiği kadından habersiz bir şekilde yırtıp delmesini tecavüz olarak değerlendirip şahsa dört yıl hapis cezası verdi. Savcı Glyn Samuel, Andrew’in ifadesinde kadınla daha iyi bir yakınlık kurmak için kondomu kasten yırttığını itiraf ettiğini, bu eylemi planlı bir şekilde yaptığı için eylemin tecavüz olarak değerlendirdiğini söyledi.

Andrew’in avukatı ise müvekkilinin partneri ile daha uzun süre yakın temas kurmak için kondomu kestiğini söyleyerek beraatini talep etti. Mahkeme ise Andrew’e dört yıl hapis cezası verdi.

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