Trump’ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga’dan bir kehanet daha

ABD Başkanı ‘ın koronavirüse yakalanması dünya medyasının gündemine oturdu. Trump’ın sağlık durumundan koronavirüsü kimlere bulaştırmış olabileceğine kadar onlarca haber yer alırken, İngiliz basını Trump’ın akıbetiyle ilgili tüyler ürperten bir iddiaya yer verdi.

‘ın haberine göre daha önce 11 saldırılarından Brexit’e, ‘nin dağılmasından koronavirüs salgınına kadar pek çok şeyi söylenen edilen Bulgar kâhin Baba Vanga’nın destekçileri yine bomba bir iddiada bulundu.

1996’da hayatını kaybeden Baba Vanga’nın destekçileri, kadının son anına kadar kehanetlerde bulunduğunu ve bunları dünyayla paylaştıklarını iddia ediyor. Buna göre Baba Vanga, ABD Başkanı’nın 2020’de gizemli bir hastalığa yakalanacağını, buna bağlı olarak sağır kalacağını ve beyin tümörü oluşacağını öne sürdü. Baba Vanga’nın destekçileri, koronavirüse yakalanan Trump’ın akıbetinin bu olacağını savunuyor.

KAHİN, 2020 YILI BAŞINDA TRUMP İÇİN GİZEMLİ HASTALIĞA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Baba Vanga’nın destekçileri Ocak ayında 2020 yılıyla ilgili bulundukları kehanette, ABD Başkanı Trump’ın gizemli bir hastalıktan etkileneceği ve işitme kaybı yaşayacağı öne sürülmüştü. Ayrıca Amerika başkanının beyninde bazı temel fonksiyonlarda sıkıntılar meydana geleceği ifade edilmişti.

BABA VANGA KİMDİR?

1911 yılında Makedonya’da doğan ve 16 yaşındayken üzerine düşen bir yıldırımla görme yetisini kaybeden Baba Vanga, dünyanın en ünlü kahinlerinden biri. Baba Vanga’nın kehanetlerinde 11 Eylül saldırıları, DEAŞ’ın kurulması, Brexit süreci gibi pek çok olayı önceden ön gördüğü biliniyor.