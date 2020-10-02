ABD Başkanı Donald Trump hastaneye kaldırıldı

3 hours önce
0 245 Bir dakikadan az
Beyaz Saray, Kovid-19’a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğünü burada birkaç gün kalacağını bildirdi.

ABD Başkanı dün gece yaptığı Twitter paylaşımında, “Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız.” ifadeleriyle koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Beyaz Saray’ın ABD Başkanı Trump’ın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

TRUMP’IN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA!

Koronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru Sean P. Conley, ‘antikor kokteyli’ dozu aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse yakalandığını haberleri ABD medyasının gündemine oturdu. Dr. Sean P. Conley, Trump’ın aldığı ilaçlara dair bilgi verdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, Conley’in yazılı açıklamasını paylaştı. Açıklamada, Trump’ın önlem olarak 8 gramlık bir ‘antikor kokteyli’ aldığı belirtildi.

“YORGUN AMA MORALİ YERİNDE”

Conley, yaptığı yazılı açıklamada, “Başkanın yorgunluğu devam ediyor ancak morali iyi. Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından değerlendiriliyor. Sonraki adımlara dair Başkana ve eşine tavsiyelerde bulunacağız” denildi.

Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

9 hours önce
80

Yeni geliştirilen ‘süper enzim’ ile plastik şişelerin geri dönüşümü hızlanacak

9 hours önce
85

Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı

9 hours önce
146

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban’a eşi boşanma davası açtı

9 hours önce
332

Morden bıçaklama: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.