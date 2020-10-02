Sanat, siyaset, spor dünyasından koronavirüse yakalanan ünlüler

Tüm dünyada koronavirüsten dolayı 33 milyon kişi enfekte oldu, 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalananlar arasında Donald Trump, Boris Johnson, Prens Charles, Prens Albert, Jair Bolsonaro, Tom Hanks, Antonio Banderas, Pink ve Novak Djokovic gibi ünlü isimler de bulunuyor.

Koronavirüse yakalanan ünlü isimler kimler?

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisi ile eşi Melania Trump’ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İkili, Trump, danışmanlarından Hope Hicks’in virüse yakalanmasının ardından Covid-19 testi yaptırdı.

İngiliz aktör Robert Pattinson’ın koronavirüse yakalandı. Twilight (Alacakaranlık) film serisiyle tanınan 34 yaşındaki Pattinson’ın rol aldığı ve henüz yapımı devam eden Batman filminin çekimlerine ara verildi.

İngiliz aktör Robert Pattinson

Hollywood oyuncusu Dwayne Johnson, 2 Eylül’de sosyal medyada yayınlanan bir video mesajında, kendisinin, karısının ve iki küçük çocuğunun son haftalarda Covid-19 testinin pozitif çıktığını ancak hepsinin iyileştiğini söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun ardından oğlu Senatör Flavio Bolsonaro da koronavirüse yakalandı.

İtalya’nın en ünlü iş adamlarından biri olan ve Covid-19 salgınını durdurmayı amaçlayan kısıtlamalara karşı koyan Flavio Briatore, 25 Ağustos’ta hastalığa yakalanıp hastaneye kaldırıldı.

Jamaika Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos’ta, dünya rekoru sprinter ve sekiz kez Olimpiyat altın madalyası sahibi Usain Bolt’un koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı.

Antonio Banderas

“The Mask of Zorro”nun ve onlarca filmin yıldızı İspanyol aktör Antonio Banderas, 60. doğum günü olan 10 Ağustos’ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını duyurdu.

Racing Point takımı Meksikalı Formula 1 pilotu Sergio Perez’in 30 Temmuz’da Covid-19 için pozitif test yaptığını söyledi.

ABD’li aktör Bryan Cranston, 30 Temmuz’da Instagram’da yayınlanan bir videoda Covid-19’a yakalandığını ve iyileştiğini söyledi.

ABD ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, Donald Trump’ın yakın çevresinde koronavirüse yakalanan ilk üst düzey kişi oldu. Haber 27 Temmuz’da açıklandı.

Hindistan’ın en tanınmış film yıldızlarından Amitabh Bachchan, 11 Temmuz’da aktör oğlu Abhishek Bachchan ile birlikte Covid-19 için pozitif test yaptığını söyledi.

Tenis dünyasında en üst sıralarda yer alan isim Novak Djokovic, 23 Haziran’da koronavirüse yakalandığını duyurdu. 33 yaşındaki Djokovic, Sırbistan ve Hırvatistan’da düzenlediği turnuvada oynadıktan sonra virüse yakalanan herkesten özür diledi.

“Monk” ve “The Marvelous Mrs. Maisel” de rol alan 66 yaşındaki aktör Tony Shalhoub, Mayıs ayında eşiyle birlikte koronavirüsten iyileştiğini açıkladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks’in efsane oyuncusu 57 yaşındaki Patrick Ewing, 22 Mayıs’ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Denver Broncos’un defans oyuncusu 31 yaşındaki Von Miller, Nisan ayında pozitif çıktı.

55 yaşındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 10 günden fazla süredir ateş ve öksürük gibi semptomlar geçirdikten sonra 5 Nisan’da hastaneye kaldırıldı. Üç gece yoğun bakım da dahil olmak üzere bir hafta hastanede kaldı.

40 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Pink, 5 Nisan’da, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve iki hafta içinde iyileştiğini söyledi. Sanatçı, koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar bağışladı.

61 yaşındaki İtalyan opera sanatçısı Andrea Bocelli, Mart ayında koronavirüs ile verdiği savaşta “bir kabus yaşadığını” hissettiğini söyledi.

NBA basketbol oyuncusu, Brooklyn Nets forveti Kevin Durant, mart ayında koronavirüs için pozitif çıktı. NBA Utah Jazz pivotu 28 yaşındaki Rudy Gobert de aynı dönemde pozitif çıktı.

Oscar ödüllü aktör Tom Hanks ve eşi aktris Rita Wilson mart ayında pozitif çıktı. 63 yaşındaki ikili, Hanks’in film çalışması için Avustralya’daydı.

Cinsel saldırı ve tecavüz nedeniyle hapis cezasına çarptırılan 68 yaşındaki eski film yapımcısı Harvey Weinstein, Mart ayında koronavirüs için pozitif test yaptı.

İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. 71 yaşındaki Charles 7 gün boyunca İskoçya’daki evinde karantinada kaldı.

79 yaşındaki İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo, 22 Mart’ta testin pozitif çıktığını ve ailesiyle birlikte kendi kendini izole ettiğini söyledi.

62 yaşındaki Monako Prensi Albert’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Avrupa Birliği’nin Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier, 19 Mart’ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

“Hawaii 5-0” televizyon dizisi ile tanınan 51 yaşındaki aktör Daniel Dae Kim, 19 Mart’ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

47 yaşındaki İngiliz aktör İdris Elba, 16 Mart’ta testin pozitif çıktığını duyurdu.

James Bond serisi oyuncularından Olga Kurylenko

James Bond serisi oyuncularından 40 yaşındaki Olga Kurylenko, 15 Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra “evde kilitlendiğini” söyledi.

“Game of Thrones”da Tormund karakteriyle tanınan 41 yaşındaki Kristofer Hivju, 14 Mart’ta bir Instagram gönderisinde, koronavirüs için pozitif test yaptığını kaydetti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi 45 yaşındaki Sophie Trudeau, 12 Mart’ta koronavirüs için pozitif test yaptı. Tüm aile iki hafta boyunca kendini izole etti.