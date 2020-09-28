Afrika’da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 467 bini aştı

25 mins önce
0 43 Bir dakikadan az

Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 365 artarak 1 milyon 467 bin 555 oldu. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 135 artışla 35 bin 215’e ulaştı. Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 398 ölümle Güney Afrika, 5 bin 883 ölümle Mısır, 2 bin 69 ölümle Fas’ta görüldü.

Morityus’ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre’de ölüm rapor edilmedi. Güney Afrika’da vaka sayısı 670 bin 766’ya ulaştı, bu ülkeyi 117 bin 685 vakayla Fas ve 102 bin 840 vakayla Mısır izledi.

Afrika’da Kovid-19’a yakalanan 1 milyon 213 bin 45 kişi iyileşti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

9 mins önce
21

Korkunç açıklama: Koronavirüsten ölenlerin kesin sayısını tespit etmek birkaç yıl sürebilir

4 days önce
1,644

İngiltere en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

7 days önce
171

ABD’de koronavirüs’den ölenlerin sayısı 204 bin 126’ya yükseldi

7 days önce
156

Madrid’de yüz binlerce kişiye ‘Zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmayın’ çağrısı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.