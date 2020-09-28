89 yaşındaki pizza kuryesine 92 bin TL’lik bahşiş! Yaşlı adam neye uğradığını şaşırdı

34 mins önce
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ABD’de 89 yaşındaki bir pizza servisçisi adrese götürdüğü siparişten 12 bin dolar (92 bin TL)’lik bahşiş alınca neye uğradığını şaşırdı

ABD’de yıllardır kuryelik yapan Derlin Newey turnayı 89 yaşında vurdu. New York’ta yaşayan Valdez ailesine pizza götüren kurye Newey, 12 bin dolarlık (yaklaşık 92 bin TL) bahşişi kaptı. Newey, o bölgede kibarlığı ve güleryüzüyle tanınırken, vatandaşlar yaşlı adamın bu yaşta hala çalışıyor olmasından dolayı endişeliydi.

Bunun üzerine Valdez ailesi TikTok hesaplarında Newey’e yardım edebilmek için bir bağış kampanyası başlattı. 12 bin dolar toplayan aile, geçtiğimiz hafta pizza siparişi verdi, Newey’in kapılarına gelmesiyle ona sürpriz yaparak yaşlı adamı şaşkına çevirdi.

Newey’in bu kadar çok çalışmaması gerektiğini düşünen aile topladıkları 12 bin doları ‘TikTok ailesi’ adlıyla imzalı bahşiş çekini Newey’e teslim etti. Sosyal güvencesi için haftada 30 saat kadar çalışan eski kayak şampiyonu Newey, “Teşekkür etmek dışında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yıllardır bu işi yapıyorum. Böyle bir şeyle karşılaşmamıştım” diyerek, yaşadığı olayla ilgili şaşkınlığını dile getirdi.

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