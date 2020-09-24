Putin, 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi!

6 hours önce
0 93 Bir dakikadan az

Rus basınında çıkan haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiği bildirildi. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın da 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiği açıklanmıştı. Ayrıca, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın da ödüle aday gösterildiği biliniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiği bildirildi.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Putin 2021 Nobel Barış Ödülü’ne, Rus yazar Sergey Komkov tarafından aday gösterildi.

Nobel Komitesine adaylık mektubunun 9 Eylül’de sunulduğu ve bunun ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın ödüle aday gösterildiği ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “Adayların değerlendirilmesiyle ilgili bir prosedür var. Ödül verilirse iyi, verilmezse sıkıntı yok. Burada başka bir şey söylemek zor.” dedi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 day önce
220

ABD’nin anlaştığı ilaç şirketi Covid-19 aşı adayının insan deneylerinde son aşamaya geçti

3 days önce
162

ABD Başkanı Trump’a gönderilen zehirli paket FBI tarafından ele geçirildi

1 week önce
329

Ünlü mankenden Trump hakkında bomba taciz iddiası: “Dilini boğazıma soktu”

1 week önce
258

ABD Başkanı Trump: Aşı 3-4 hafta sonra hazır olabilir

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.