ABD’de başkan adayı Joe Biden’ın oğlu Hunter’a Rusya’dan 3.5 milyon dolarlık havale iddiası

ABD’de başkanlık seçimlerine aday olan demokratların adayı Joe Biden’in oğlu Hunter Biden’ın yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınan Moskova Belediye Başkanı’nın milyarder eşinden 3.5 milyon dolarlık para aldığı iddia edildi

Raporda, Joe Biden’in ABD’li bir avukat ve yatırım danışmanı olan oğlu Hunter Biden’ın, yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınan ve 2019’da hayatını kaybeden eski Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov’un milyarder eşi Elena Baturina’dan 2014 yılında 3.5 milyon para aldığını duyurdu. Raporda Hunter Biden’e gönderilen 3.5 milyon dolarlık banka havalesinin detayları da yer aldı. ABD’nin Delaware eyaletindeki katolik bir lisede eğitim alan Hunter Biden, 1992’de Georgetown Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Biden, 1996 yılında ise Yale Üniversitesi’nden hukuk diploması aldı. Hunter Biden, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve George W. Bush hükümetlerinde önemli görevlerde bulundu. 42’nci ABD Başkanı Bill Clinton tarafından Ticaret Bakanlığına “E-ticaret Direktörü” olarak atanan ve bu kurumda 1998-2001 arasında görev alan Biden, 2006’ya kadar Washington’da lobicilik faaliyetleri yürüttü. ABD Başkanı George W. Bush tarafından 2006’da ülkenin en büyük demiryolu taşımacılık şirketi Amtrak’ın yönetim kurulu üyeliğine atanan Hunter Biden, 2008’de Barack Obama’nın ABD Başkanı ve Joe Biden’ın da başkan yardımcısı seçilmesi nedeniyle bu görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Oğul Biden, 2009’da Rosemont Seneca Partners adlı yatırım şirketini kurdu ve firma sayesinde Rusya ve Çin ile ticaret bağlantılarını geliştirdi.

Biden, bu yıllarda, aynı zamanda Boies Schiller Flexner adlı hukuk firmasında avukatlık yaptı. Söz konusu hukuk firması, 2000 yılındaki ABD’deki tartışmalı seçimin ardından iki başkan adayı George W. Bush ve Al Gore arasında ABD Yüksek Mahkemesi’nde görülen davaya danışmanlık yapmıştı.