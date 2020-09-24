Amsterdam’daki Holokost İsimler Anıtı’na ilk taşı Anne Frank’ın çocukluk arkadaşı koydu

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yapılacak olan 250 metre uzunluğunda ve on binlerce eşsiz taştan oluşan Holokost İsimler Anıtı’na ilk taşı, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi faşizminin kurbanlarından biri olan Anne Fank’ın çocukluk arkadaşı 91 yaşındaki Jacqueline van Maarsen koydu.

Anıtta, Naziler tarafından katledilen 102 bin Yahudi, Sinti ve Roman’ın adları yer alacak.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Nazi toplama kamplarından sağ kurtulan bir ailenin çocuğu olan mimar Daniel Libeskind tarafından tasarlanan anıtın yapımı, ilk olarak 2006 yılında gündeme geldi.

Ancak yerel halkın itirazları nedeniyle anıtın yeri değiştirilmek zorunda kalındı. Amsterdam’daki Wertheim Park’tan biraz daha uzaktaki Weesperplantsoen’e kaydırılan anıt projesi, çok sayıda ziyaretçi için yeterli alan bulunmadığı gerekçesiyle semt sakinlerinin itirazıyla karşılaşmıştı.