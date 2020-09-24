ABD’de polisin öldürdüğü Breonna Taylor davasında karar açıklandı, ortalık karıştı!

ABD’nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor’ın 13 Mart’ta evine girerek öldürülmesi olayına karışan 3 polisten 1’i suçlu bulunurken, diğerlerinin ise ceza almadığı açıklandı. Bu karar sonrası ABD’de ortalık karıştı ve binlerce kişi sokaklara döküldü. Olaylar sırasında 1 polisin ise vurularak yaralandığı açıklandı.

Bugün Jefferson’da yapılan duruşmada, Taylor’u öldüren eski polis dedektifi Brett Hankinson jüri tarafından 1’inci dereceden 3 kez suçlu bulunurken, diğer 2 polis ise ceza almadı.Başsavcı Daniel Cameron, diğer 2 polisin, önce kendilerine ateş açıldığı için güç kullanmalarının haklı bulunduğu ve ceza almadıklarını ifade etti. Taylor ailesinin avukatı Ben Crump, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ”3 polisten sadece 1’i ceza aldı ve verilen cezanın nedeni Breonna Taylor’un ölümü için değil, Hankison’un ateşlediği mermilerin başka dairelere de isabet etmesi.” ifadesine yer verdi.

Jefferson’da dün yapılan duruşmada olaya karışan üç polis, Taylor’ın öldürülmesi konusunda jüri tarafından suçsuz bulununca ABD’nin değişik şehirlerinde polis şiddetine karşı gösteriler düzenlendi.

Louisville şehir merkezindeki protestolarda göstericiler “Adalet yoksa barış da yok” sloganları atarak yürüyüş yaptı. Polisle göstericiler arasında zaman zaman yaşanan çatışmada polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunurken, bazı göstericileri de gözaltına aldı.Louisville Metropolitan Polis sözcüsü, gösteriler sırasında bir polisin vurulduğunu açıkladı ancak söz konusu polisin nasıl vurulduğu veya sağlık durumu hakkında detay vermedi.

Sosyal medyadan paylaşılan diğer görüntülere göre, Taylor’ı öldürülmesi olayına karışan polisler hakkında jüriden çıkan karar üzerine New York, Chicago, Washington DC ve Atlanta kentlerinde de yürüyüşler yapıldı, göstericiler polis şiddetini kınayarak Taylor için adalet talep etti.

TRUMP’TAN POLİSLERE DESTEK

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Breonna Taylor’ın öldürülmesi olayında üç polisin suçsuz bulunması üzerine çıkan protestolarda vurulan iki polis için destek mesajı verdi.

Taylor davasında çıkan kararın ardından Kentucky’nin Louisville kentinde yaşanan protestolarda iki polis memurunun vurulmasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Trump, “Bu gece Louisville’de vurulan polisler için dua ediyorum. Federal hükümet sizinle ve yardıma hazır.” ifadesine yer verdi.

Trump, yerel yönetime de destek mesajı vererek “Kentucky Valisi Andy Beshear ile görüştüm ve onların talebi olursa birlikte çalışma hazırız.” ifadesini kullandı.