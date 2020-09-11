Etiyopya 2013’e girdi

3 hours önce
0 52 Bir dakikadan az

Kendi takvimini kullanan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, 2013 yılına girdi.

‘Enkutataş’ olarak isimlendirilen ve tüm ülkede tatil ilan eden yılın ilk günü, aynı zamanda yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı olarak kabul ediliyor.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sönük geçen kutlamalarda, güvenlik gerekçeleriyle havai fişek kullanımı da yasaklandı.

Dini liderler, yeni yıl mesajlarında geçen yıl yaşanan trajik olaylara ve çatışmalara atıfta bulunarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Müftü Hacı Ömer İdris, “Geçen yıl, kardeşin kardeşe karşı ayaklandığını gördük. Bunun tekrar etmesine asla müsaade etmemeliyiz” dedi.

Etiyopya Ortodoks Kilisesi Patriği Abuna Mathias da “Çok sayıda kilise yakıldığı için geride kalan yıl hem Ortodoks Kilisesi hem de ulusumuz için çok üzücü bir yıldı” ifadesini kullandı.

Miladın hesaplanması farklı 

Güneş esaslı bir takvim olan Etiyopya takvimi, Etiyopya ve Eritre Hristiyanları için dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.

Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini geriden takip eden Etiyopya takvimi, Mısır’daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle benzerlik gösteriyor. Bu takvimin milat olarak diğer takvimlerden farklılık göstermesinin nedeni ise Hz. İsa’nın müjdelenmesi ve doğumunun farklı hesaplanması.

Jülyen takviminin yerine 16. yüzyılda kullanılmaya başlanan Gregoryan takvimi Romalı matematikçi Dionysius Exiguus’un milat hesaplamasını esas alırken, Etiyopya Takvimi, Hz. İsa’nın müjdelenmesinin yaklaşık 7-8 yıl farklı olduğunu varsayıyor.

Etiyopya takviminde de tıpkı Kıpti takvimi gibi 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13’üncü ay bulunuyor.Bu takvime göre, yeni yıla 11 veya 12 Eylül’de giriliyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

3 weeks önce
534

Kayıp tür fil fareleri, 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü

7 August 2020
363

Afrika’da vaka sayısı 1 milyonu geçti, vakaların çoğu tek ülkede

23 July 2020
808

Kenyalı kadın 12 milyon dolar tazminat kazandı

2 July 2020
83

Botsvana’da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.