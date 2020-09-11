Louis Vuitton’dan 750 pound’a siperlik

3 hours önce
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Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almışken, Louis Vuitton modaya uygun kişisel koruyucu ekipman geliştirme işine el attı. Fransız moda devinin 750 pound’a yüz siperliği satması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Lüks Fransız markası Louis Vuitton, koronavirüs salgınına karşı kullanılan kişisel koruyucuları da ‘modaya uydurmak’ için adım attı.

Marka, 30 Ekim’de LV Shield adı verilen yüz siperliğini 750 pound’a satışa çıkaracağını duyurdu.

Altın detaylarıyla süslü siperliğin kafaya geçirilen kısmında da markanın ikonik monogram baskısı bulunuyor.

Markanın sitesinde siperliğin ayrıca şapka olarak da kullanılabildiği ve fotokromik lens sayesinde güneş ışında kararak UV ışınlarını önlediği bilgisi yer alıyor.

Sık sık sıradan görünümlü kıyafetleri yüksek fiyatlardan satışa çıkarmasıyla eleştiri ve dalga konusu olan markanın koronavirüsten korunmak için maskeden sonra en çok tercih edilen yüz siperliğini modaya uydurma çabası ve biçtiği fiyat sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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