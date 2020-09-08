ABD ordusu üs güvenliği için ‘robot köpekleri’ test etti

4 hours önce
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ABD Hava Kuvvetleri, birçok dijital teknolojiyi kapsayan Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi’ni denerken karada üslerin güvenliğinde görev alması planlanan “robot köpekleri” de test etti.

Hava Kuvvetleri, farklı bölgelerde bulunan Amerikan kuvvetleri  arasında gerçek zamanlı veri toplama ve paylaşma ağı sağlayacak Gelişmiş Muharebe  Yönetim Sistemi’ne yönelik test yaptı.

Rus seyir füzelerinin taklitlerini tespit etme ve havada vurma  denemelerinin yapıldığı testte 5G, 4G, bulut bilgi işlem sistemleri, yapay zeka  gibi birçok yeni teknoloji kullanılarak gerçek zamanlı veri dolaşımı denendi.

Testin Nevada’nın Nellis Hava Üssü’ndeki ayağında ise “robot köpekler”  olarak bilinen ve Ghost Robotics tarafından geliştirilen dört ayaklı robotlar da  test edildi.

Şirketin “Vision 60” tipi robotlar, askeri üslerin çevrelerinde keşif,  tespit ve haritalama gibi birçok görev icra etmek üzere Gelişmiş Muharebe Yönetim  Sistemi’nin parçası olarak geliştiriliyor.

Köpeğin ergonomik yapısına yakın bir tasarıma sahip robotun, dijital  veri aktarım kabiliyetinin yanı sıra esnekliği ve hızı bakımından da daha önce  kullanılan insansız kara araçlarına göre daha gelişmiş olduğu belirtiliyor.

Pentagon, söz konusu Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi’nin  geliştirilmesi için 5 yıl içinde 3,3 milyar dolar harcamayı planlıyor.

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