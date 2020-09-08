Amazon ormanlarındaki yangınların acı fotoğrafı

Hüzünlü kahverengi gözlü minik bir maymun olan Xita, yeni doğan bebeğini sıkıca kavrıyor. İkisi de şu anda hayatları için savaşıyor.

Brezilya’nın Rondônia eyaletinin Amazon şehri Porto Velho’daki Clinidog kliniğinde çalışan veteriner hekimler, dünyanın en büyük yağmur ormanında çıkan yangınlardan kaçan anne ve bebeğin bir araba tarafından ezildiğine inanıyor.

Kliniğin sahibi Carlos Henrique Tiburcio, anne ve bebeğin geldiğinde sürekli çığlık attığını ve insanlardan korktuklarını söyledi.

DÜNYANIN EN ZENGİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE SAHİP BÖLGELERİNDEN

Güney Amerika’da yaklaşık beş buçuk milyon kilometrekarelik bir alanı kaplayan Amazon ormanlarında, 40 bin ağaç çeşidi, 2 bin kuş çeşidi ve memeli hayvan, 2 bin 200 balık çeşidi ile 128 bin 843 çeşit omurgasız hayvan türü bulunuyor .

Dünyadaki hayvan ve bitki türlerinin de yüzde 10’unu barındıran Amazonlar, 8 ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400’den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor.

SÜREKLİ BÜYÜYEN BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYA

Bununla birlikte, dünyanın en zengin biyolojik yaşam alanlarından biri olan Amazon’daki canlılar, altın avcıları, anız yangınları ve ormanların tarım alanlarına dönüştürülmesi nedeniyle sürekli büyüyen bir tehditle karşı karşıya bulunuyor.