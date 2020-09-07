Koronavirüs salgınında son 24 saat

Yeni tip koronavirüs dünyada yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 27 milyon 300 bine, ölü sayısı ise 888 bine dayandı.

TÜRKİYE’DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye’de son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 1578 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1102 oldu.Toplam vaka sayısı 279 bin 806 olurken, can kaybı 6 bin 673’e çıktı.

HİNDİSTAN BUGÜNE KADAR Kİ EN YÜKSEK VAKA SAYISINI BİLDİRDİ

Hindistan son 24 saat içinde 90 bin 802 yeni Kovid-19 vakası ve 1016 yeni ölüm bildirdi. Böylelikle Hindistan, dünyada salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısını bildiren ülke konumuna yükselmiş oldu. Toplam vaka sayısı 4 milyon 204 bin 613’e yükselen ülke, Brezilya’yı geride bırakarak en çok vaka görülen ikinci ülke konumuna yükseldi.

ÜLKE ÜLKE SON DURUM

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı toplam 126 bin 650’ye, vaka sayısı da 14 bin 521 artarak 4 milyon 137 bin 521’e yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 232 artarak 67 bin 558’e ulaştı. Meksika’da, Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 614 artışla 634 bin 23’e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 185 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 30 bin 690’a çıktı. Ülkede son bir günde ölü sayısı 51 artarak 17 bin 871’e, iyileşen sayısı 2 bin 828 artarak 843 bin 277’ye ulaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 117 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 152 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 410’a, vaka sayısının da 388 bin 810’a çıktığını aktardı.