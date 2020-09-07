Milyarder patron 1150 kişiyi daha işten çıkarıyor Virgin Atlantic Hava Yolları'nın sahibi milyarder Richard Branson, 1.150 kişiyi daha işten çıkarıyor.

Şirketin geleceğini önümüzdeki 18 ay boyunca garanti altına alacak 1.2 milyar pound (1,6 milyar dolar) kurtarma anlaşmasına anlaşması imzalayan Virgin Atlantic, 1150 kişiyi daha işten çıkarıyor. Şirket, daha önce 10 bin çalışanının 3 bin 500’ünü daha işten çıkarmıştı.

Hava yolunda yapılan açıklamada, şirketin ayakta kalması için işçilerin işten çıkarıldığı söylendi. Açıklamada, seyahat sektörü normale dönünceye kadar hayatta kalma ve eldeki nakiti koruma politikası izlendiği kaydedildi.

Virgin Atlantic’in sahibi Richard Branson, 5,1 milyar dolar servetiyle hem İngiltere’nin hem de dünyanın önde gelen zenginleri arasında yer alıyor.